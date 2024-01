Napoli: premio per la Gentilezza al direttore di Nisida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro sono state conferite menzioni speciali per il loro impegno nella divulgazione delle azioni gentili anche alla Presidente del 'Centro antiviolenza e tutela dei diritti', Angela Losciale, ad Anna Cioffi, creatrice degli 'Itinerari gentili delle terre vesuviane', e a Maria Manzo, Counselor, coach ed esperta in Mindfulness. L'appuntamento ha costituito anche l'occasione per installare una panchina viola (il colore che nasce dall'unione del blu, simbolo della profondità, e del rosso, simbolo della concretezza, che ben identificano la gentilezza) nel Chiostro di Santa Maria la Nova. Domani la cerimonia inaugurale dell'inizio dell'anno di Capitale Nazionale di "Costruiamo Gentilezza" avrà inizio alle 9.30 nella Sala Cinese della Reggia di Portici, e vedrà il passaggio della chiave simbolo della Capitale dall'assessore all'Istruzione, alle Pari Opportunità e alla Gentilezza della Città di Novara (cui il titolo è stato assegnato per il 2023), Giulia Negri, alla consigliera delegata alla Scuola e alle Pari opportunità della Città metropolitana di Napoli, Ilaria Abagnale. Nell'occasione sarà illustrato il programma annuale delle iniziative e sarà installata una panchina viola nell'agrumeto della Reggia. (Ren)