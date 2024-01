Frejus: Regione Piemonte chiede una riunione al mese per rispettare la riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo chiesto e ottenuto incontri mensili con i Francesi per fare il punto sull'avanzamento dei lavori di ripristino della linea ferroviaria del Frejus tra Torino e Lione, chiusa da agosto a causa di una frana. Lo ha affermato l'assessore ai Trasporti e infrastrutture della Regione Piemonte, Marco Gabusi, al termine della riunione tecnica convocata dalla Commissione intergovernativa Torino-Lione per affrontare le problematiche relative alla chiusura della circolazione ferroviaria sulla linea storica. "La Francia ha confermato che la linea potrà riaprire in autunno, come annunciato lo scorso dicembre e ci ha fornito un cronoprogramma preciso degli interventi in corso che impegno due squadre di operai 24 ore su 24, sette giorni su sette. Finora sono stati rimossi i primi 20 mila metri cubi di detriti, ne restano altri 5 mila - ha continuato Gabusi -. (segue) (Rpi)