Frejus: Regione Piemonte chiede una riunione al mese per rispettare la riapertura (2)

23 luglio 2021

- Nei prossimi giorni, non appena la situazione delle proteste in Francia lo renderà possibile, sarà organizzato un sopralluogo sul luogo della frana. Il Piemonte ha ribadito l'impegno e la massima collaborazione per accelerare i lavori e ridurre i gravi disagi che la chiusura sta provocando al sistema delle imprese e anche al turismo. Al momento il governo Francese conferma la riattivazione della linea in autunno. Come Regione ribadiamo le difficoltà collegate a tempi così lunghi e siamo al fianco del governo e del ministro Matteo Salvini nel confronto continuo con la Francia per riuscire a ridurre questa tempistica e ripristinare nel più breve tempo possibile un collegamento indispensabile per il sistema economico Piemontese e per le relazioni transfrontaliere", ha concluso Gabusi. (Rpi)