Etiopia: premio Fao al premier Ahmed per l'impegno nella sicurezza alimentare

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed stato insignito della prestigiosa Medaglia agricola dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) per il suo impegno a favore della sicurezza alimentare, un riconoscimento che ha sollevato perplessità. Ne dà notizia "Addis Standard", ricordando che il riconoscimento premia "personalità illustri per il loro impegno e sostegno alla promozione della produzione alimentare sostenibile, della sicurezza alimentare mondiale e della cooperazione internazionale". Il premier etiope, si legge nella dichiarazione dell'ufficio del presidente della Fao, Qi Dongyu, “è stato premiato per la visione, la leadership e l’impegno del suo governo nei confronti della sicurezza alimentare e della nutrizione, nonché per il perseguimento di soluzioni innovative nell’autosufficienza del grano”. Il premier ha ringraziato l'agenzia Onu affermando che "la nostra attenzione alle colture industriali e di alto valore sta dando risultati promettenti e siamo impegnati nel nostro percorso verso la sovranità alimentare". (segue) (Res)