Etiopia: premio Fao al premier Ahmed per l'impegno nella sicurezza alimentare (2)

- Il riconoscimento ha tuttavia sollevato perplessità in diversi analisti, che hanno ricordato come in Etiopia circa 20 milioni di persone siano ritenute bisognose di aiuti alimentari e come solo un terzo di quelli inviati arrivi effettivamente a destinazione. La guerra nel Tigré e la situazione di conflittualità presente in altre regioni del Paese del Corno d'Africa ha aggravato la già drammatica carestia indotta dalla siccità, che nel solo Tigré ha esposto a rischio fame oltre il 90 per cento dei cittadini. Di recente, inoltre, la Commissione etiope per la gestione del rischio di catastrofi ha denunciato un peggioramento della situazione a causa dei tassi di malnutrizione, della grave scarsità d’acqua e di una preoccupante ondata di epidemie. (Res)