Rai: Gasparri (FI), se lavori parlamentari me lo consentiranno parteciperò a sit-in

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Se i lavori parlamentari "me lo consentiranno parteciperò volentieri al sit-in indetto da Unirai, un sindacato che difende la libertà e il pluralismo". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "I lottizzatori della sinistra indicono proteste fingendo di dimenticare l'occupazione permanente che hanno fatto della Rai e di qualsiasi ambito informativo. Invece Unirai è un sindacato che difende la vera libera ed il vero pluralismo - ha aggiunto -. Pertanto se il sit-in sarà confermato e i lavori parlamentari me lo consentiranno andrò volentieri a salutare chi tutela l'autonomia professionale, la libertà e il pluralismo, come fa per l'appunto l'Unirai, un'associazione di liberi giornalisti della Rai alla quale guardo con rispetto. Rispetto tutti. Ma quelli che protestano dopo aver occupato anche i bagni della Rai francamente si fa più fatica a rispettarli", ha concluso Gasparri. (Rin)