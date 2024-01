© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 90 per cento del gas che produciamo in Africa lo lasciamo soprattutto per il mercato domestico: “una scelta non legata alla creazione di valore ma, avendo molti investimenti in Africa, partecipiamo alla sua crescita”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ospite a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Rai 1. (Rin)