Nato: Stoltenberg a Washington, aiuti a Ucraina sono investimento nella nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti all’Ucraina sono un investimento nella nostra sicurezza. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, incontrando a Washington il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin. Stoltenberg si trova negli Stati Uniti per discutere il mantenimento del sostegno a Kiev e i preparativi del vertice per il 75esimo anniversario della Nato a Washington. In alcune dichiarazioni prima del loro colloquio, il segretario generale ha osservato che gli alleati intraprenderanno nuovi passi per rafforzare la Nato, tra i quali l’aumento della spesa per la difesa. Nella capitale statunitense è previsto che Stoltenberg incontri anche il segretario di Stato Antony Blinken, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, il presidente della Camera dei rappresentanti Mike Johnson, il leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries e quello dei repubblicani al Senato Mitch McConnell, oltre ad altri deputati e senatori.(Was)