- Molti Paesi hanno aiutato l’Italia in un momento difficile e noi stiamo arrivando a compensare completamente il gas russo. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ospite a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Rai 1. “Non sarà facile mantenere questi flussi ma quello che abbiamo fatto in Africa ci ha aiutato a trovare velocemente questo gas”, ha aggiunto. (Rin)