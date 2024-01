Imprese: Tajani lancerà una nuova piattaforma economica dei Rome Med Dialogues

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, lancerà una nuova piattaforma economica dei Rome Med Dialogues dedicata alle imprese, nel contesto della nona edizione dei “Rome Med Dialogues – Extraordinary Expert Meeting”, in programma al Cavalieri Waldorf Astoria di Roma nei giorni 4 e 5 febbraio. Lo riferisce una nota della Farnesina. La sessione “The role of Italian Growth Diplomacy in the Mediterranean”, del 5 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, consentirà ad aziende italiane e associazioni di categoria di partecipare attivamente, accanto ai principali esperti e ricercatori della regione del Mediterraneo. L’appuntamento contribuirà – nel contesto geopolitico attuale reso ancor più delicato dalle crisi in atto – ad arricchire lo scambio sulle opportunità che la regione presenta sotto il profilo della crescita, della promozione dell’export e dell’internazionalizzazione. (Res)