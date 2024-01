© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’immediato abbiamo molte riserve di gas in Europa. A lungo termine l’Europa è un grande mercato ma non ha energia propria, c’è un rischio di crisi energetiche. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ospite a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Rai 1. (Rin)