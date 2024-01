Usa: cittadino iraniano incriminato per aver pianificato omicidio su commissione in Maryland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato un cittadino iraniano e due canadesi per cospirazione e pianificazione di un omicidio su commissione in territorio Usa. In una nota, il governo federale ha spiegato che i tre uomini hanno cospirato dal dicembre 2020 al marzo del 2021 per pianificare l’omicidio di due residenti nello Stato del Maryland. I responsabili sono Naji Sharifi Zindashti, cittadino iraniano di 49 anni, e i canadesi Damion Patrick John Ryan e Adam Richard Pearson. I tre uomini hanno utilizzato un servizio di messaggistica denominato SkyECC per reclutare individui disponibili a viaggiare negli Stati Uniti per effettuare omicidi su commissione. Nelle chat sono stati rinvenuti dettagli in merito all’identità e alla posizione delle vittime, alla pianificazione degli omicidi e alle modalità con cui sarebbe stato effettuato il pagamento una volta concluso il lavoro. I due bersagli, attualmente residenti in Maryland, sono “precedentemente fuggiti” negli Stati Uniti, e uno dei due è arrivato proprio dall’Iran. Il comunicato del dipartimento della Giustizia è arrivato poco dopo l’annuncio, da parte del Tesoro e del dipartimento di Stato, di nuove misure restrittive nei confronti di diverse persone che fanno parte di una rete utilizzata dal governo di Teheran per assassinare i dissidenti politici all’estero. (Was)