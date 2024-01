© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà un momento in cui vivremo di energie diverse da quelle del petrolio, del carbone e del gas. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ospite a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Rai 1. “Non potremo tutte rimpiazzarle tutte con le rinnovabili, ma economia circolare e fusione nucleare sicuramente rimpiazzeranno. I tempi non sono immediati”, ha aggiunto. (Rin)