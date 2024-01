Sicurezza stradale: Nanni (CC), bene campagna di comunicazione Roma, avanti interventi su strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di comunicazione partita oggi sulla sicurezza stradale "è un passo importante per la tutela degli utenti più deboli della strada, ma si continui a portare avanti anche interventi concreti di messa in sicurezza delle strade più pericolose e dei luoghi più sensibili della città". Lo dichiara in una nota Dario Nanni, consigliere comunale della lista civica Calenda e presidente della commissione Giubileo. "Da anni sostengo che a Roma è necessario intervenire radicalmente su: segnaletica spesso obsoleta e fuorviante, marciapiedi a tratti impercorribili, attraversamenti pedonali spesso invisibili; sicurezza di chi utilizza le due ruote, iniziando dai punti più pericolosi, con la sostituzione o modifica dei guard rail, evitando che diventino letali in caso di impatto; la realizzazione di protezioni centrali, ove sprovviste, sulle strade a scorrimento veloce come Via del Foro Italico, Via Leone XIII, Via di Tor Bella Monaca, intervento quest'ultimo per il quale ho chiesto lo stanziamento di fondi specifici nell'ultimo bilancio approvato - aggiunge Nanni -. E' di questi giorni la raccolta firme dei comitati e dei cittadini del quadrante est di Roma, in particolare a Villaggio Prenestino, nel VI Municipio, dove dopo l'ultimo tragico incidente del 24 Gennaio scorso, si chiedono interventi per la messa in sicurezza delle strade del quartiere anche per garantire la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti deboli della strada. Per queste ragioni ho presentato una mozione per chiedere di installare dispositivi di sicurezza nei punti più sensibili del municipio e di quel quartiere, come le scuole". Con riferimento a Villaggio Prenestino "bisognerebbe intervenire in particolare a Via Fosso dell'Osa, Via della Riserva Nuova e Via Fosso Scilicino, in particolare davanti alla parrocchia del quartiere, la banca sempre su via di Fosso dell'Osa ma anche effettuando maggiori controlli. Mi auguro – conclude Nanni – che oltre a promuovere la massima diffusione della nuova campagna di sensibilizzazione, così che la stessa abbia un impatto forte sulle condotte di chi percorre quotidianamente le strade della nostra città, si continui a intervenire in maniera capillare su arterie e strade della città per metterne in sicurezza il maggior numero possibile". (Com)