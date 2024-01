Bankitalia: Capone (Ugl), da stime su ricchezza famiglie dati allarmanti, alleggerire peso tassazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo le stime sulla ricchezza elaborate dall'Istat e dalla Banca d'Italia, alla fine dell'anno 2022 la ricchezza netta delle famiglie italiane ha raggiunto una cifra pari a 10.421 miliardi di euro. Dato che fotografa come, rispetto al 2021, sia diminuita dell'1,7 per cento. Numeri allarmanti dovuti alla forte pressione inflazionistica". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito ai dati diffusi dall'ultimo rapporto Istat-Bankitalia relativo alle stime sulla ricchezza in Italia. "L'Ugl a tal proposito ritiene necessario rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, già disposto con la Legge di Bilancio, al fine di rafforzare il potere di acquisto dei lavoratori e rilanciare i consumi delle famiglie minacciati dall'aumento dell'inflazione", ha proseguito. "Risultano fondamentali, pertanto, misure volte a contrastare i rincari, oltre ad una riforma del fisco per alleggerire il peso della tassazione sulle famiglie e rilanciare la crescita del nostro Paese", ha concluso. (Rin)