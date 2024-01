Italia-Africa: premier Marocco, energie rinnovabili e lotta a cambiamento climatico sono priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha fatto delle energie rinnovabili una "priorità nello sviluppo della sua politica energetica". Lo ha detto il primo ministro del Marocco, Aziz Akhannouch, nel suo intervento al Vertice "Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune", sottolineando “l’urgenza globale di garantire uno sviluppo sostenibile che combini una crescita economica inclusiva e la lotta al cambiamento climatico”. Nel 2018, il Paese nordafricano aveva annunciato l'aumento della quota di energie rinnovabili prodotta a oltre il 52 per cento nel mix elettrico entro il 2030, una delle più alte quote a livello globale, realizzando 50 progetti operativi e più di altri 60 sono attualmente in fase di sviluppo. (segue) (Mar)