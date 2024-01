Italia-Africa: premier Marocco, energie rinnovabili e lotta a cambiamento climatico sono priorità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Akhannouch ha ricordato i diversi progetti di cooperazione avviati, sottolineando che “dal 2019, Marocco ed Etiopia hanno creato una ‘Coalizione per l’accesso all’energia sostenibile’ al fine di soddisfare i bisogni vitali della popolazione mondiale, in particolare degli abitanti delle regioni isolate dei paesi meno sviluppati e altri paesi in via di sviluppo con un forte impatto sull’accesso universale all’energia”. Il capo del governo di Rabat ha inoltre menzionato il gasdotto Nigeria-Marocco che rifornirà 11 paesi lungo il suo percorso, a beneficio di più di 400 milioni di persone, rafforzando la sovranità energetica dei paesi interessati. Infine, Akhannouch ha ricordato il partenariato verde Marocco-Ue, firmato nell'ottobre 2022, in materia di transizione energetica e decarbonizzazione dell'economia marocchina, lotta ai cambiamenti climatici e tutela dell’ambiente. (Mar)