Imprese: Unioncamere Veneto, in Regione una su cinque è femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Veneto una impresa su cinque è femminile. Questo quanto emerge dai dati elaboratori dal Centro Studi di Unioncamere del Veneto sui dati di Infocamere che a fine dicembre 2023 avevano registrato la presenza di 87.840 sedi d'impresa femminile. Come riporta la nota, "se confrontate con il numero delle sedi d'impresa totali attive in Veneto (421.977) risulta che una impresa su cinque è femminile (il 21 per cento). Oltre otto imprese femminili su dieci, l'82 per cento, vede la presenza esclusiva di donne nella governance come titolari, socie o amministratrici, per il 14 per cento la presenza è forte (più del 60 per cento di quote della società) e per il restante 4 per cento maggioritaria (almeno la metà delle quote). Rispetto a dicembre 2022, il numero delle imprese femminili è diminuito del -0,6 per cento, una riduzione che rispecchia la contrazione rilevata anche a livello complessivo (-0,7 per cento le sedi d'impresa attive). A fronte di un calo delle società di persone (-2,4 per cento pari a -260 sedi) e delle imprese individuali (-1,1 per cento pari a -645) femminili, crescono su base annua le società di capitale, che aumentano del +2,3 per cento con 419 nuove sedi d'impresa". (segue) (Rev)