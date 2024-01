Imprese: Unioncamere Veneto, in Regione una su cinque è femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una presenza importante – ha affermato Antonio Santocono, presidente della Camera di commercio di Padova - che Unioncamere e le Camere di commercio del Veneto sostengono attraverso molteplici iniziative, volte a far crescere la quota di imprese guidate da donne, favorendone lo sviluppo anche nei settori in cui sono tradizionalmente meno rappresentate. Fra le iniziative attivate della Camera di Commercio di Padova con il comitato per l'imprenditoria femminile, è da segnalare il premio dedicato alla creazione di nuove imprese". Significativi, si legge nella note "anche i dati che fotografano le startup innovative femminili, 105 in Veneto a inizio 2024: una startup su dieci è femminile. A livello settoriale circa il 64 per cento delle startup femminili venete opera nei servizi alle imprese (67) e più del 32 per cento (34) nelle attività manifatturiere. Su base annua la numerosità delle startup a guida femminile è rimasta invariata (erano 107 a inizio 2022) a differenza del trend negativo registrato a livello complessivo (-12,7 per cento le startup venete)". Questi dati verranno presentati il prossimo mercoledì 31 gennaio nella prima tappa del road show nazionale Giro d'Italia delle donne che fanno impresa organizzato da Unioncamere del Veneto in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, i Comitati imprenditoria femminile del Veneto e Unioncamere Nazionale. (segue) (Rev)