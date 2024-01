Imprese: Unioncamere Veneto, in Regione una su cinque è femminile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'evento è un ottimo strumento per fare il punto della situazione sulla transizione digitale nell'imprenditoria femminile – ha sottolineato il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza - sugli incentivi finanziari per le imprese, sul contributo della Regione Veneto e per conoscere quanto è stato fatto e le novità previste, anche a respiro europeo. Sono diverse le iniziative che Unioncamere del Veneto coordina in collaborazione con Unioncamere Nazionale: dalle recenti attività nell'ambito della certificazione della parità di genere al sostegno alle giovani imprenditrici tramite il programma Erasmus per giovani imprenditori, dalla collaborazione con Eurochambres fino alle iniziative europee alle quali aderiamo nell'ambito della rete Enterprise Europe Network, che rappresentiamo a livello di Triveneto nell'ambito del Progetto Friend Europe", ha concluso. (Rev)