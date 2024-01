Torino: tra Città e sindacati una cabina di regia per lo sviluppo industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione che è avvenuta oggi tra Città di Torino e le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) è emersa la necessità di costruzione di una cabina di regia che veda coinvolti a più livelli anche il mondo dell'industria, dell'impresa, le università, le organizzazioni datoriali e il terzo settore per condividere strategie per lo sviluppo industriale di Torino e dell'area metropolitana. "È stata un'importante occasione di confronto che ci dà l'opportunità di avviare congiuntamente iniziative concrete, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate - ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo -. La vocazione industriale produce oltre il 30 per cento del Pil della città e va promossa e rafforzata in modo sinergico tra istituzioni. Occorre lavorare in questa direzione, tenendo conto anche delle due grandi emergenze che ci troviamo ad affrontare, ovvero la lotta al cambiamento climatico e la crisi demografica. In questa cornice il confronto con le parti sociali è davvero molto importante, insieme individueremo le priorità da seguire", ha concluso. (Rpi)