Riforme: Landini (Cgil) su premierato, da governo uso plebiscito per svolta autoritaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma del premierato "la prima che ha chiamato a referendum è la presidente del Consiglio Meloni. Dietro a questa riforma c'è un tentativo esplicito di utilizzare il voto del popolo per cancellare la democrazia e il diritto di eleggere e di poter partecipare. Siamo di fronte a un tentativo esplicito di utilizzare un plebiscito per produrre una svolta autoritaria". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso del convegno "Un'altra idea di autonomia: alle origini de La libertà viene prima. Autonomia, autogoverno, democrazia radicale, tra azionismo e marxismi eterodossi", all'Università degli studi Roma Tre. "Non si sta mettendo in discussione solo il ruolo o del Parlamento o del presidente della Repubblica. I provvedimenti vanno dall'autonomia differenziata alla legge delega sul fisco e sulla contrattazione e retribuzioni. non era mai successo che il governo si facesse votare una delega su queste cose senza passare da un confronto con le parti sociali", ha aggiunto Landini. (segue) (Rer)