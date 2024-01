Riforme: Landini (Cgil) su premierato, da governo uso plebiscito per svolta autoritaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge delega sul fisco - ha sottolineato il segretario Landini - sta mettendo in discussione il principio della tassazione progressiva. Si sta costruendo un modello sociale che spacca il mondo del lavoro e che crea una rottura. Il fisco non è più un elemento che unisce la cittadinanza ma che costruisce scatole diverse tra loro. Tutti questi elementi determinano una strategia molto precisa in cui è messo in discussione anche il ruolo del sindacato. E si mette in discussione l'idea che ci sia una rappresentanza che unisca tutte le forme di lavoro esistenti, a favore invece di un modello corporativo del sistema democratico che aumenta il livello di autoritarismo di chi decide e che svuota il ruolo della contrattazione collettiva. Se questo è vero, a un attacco alla democrazia l'unico strumento è applicare tutti gli strumenti che la democrazia ci mette a disposizione. Avendo il presidente del Consiglio indicato il referendum come un elemento per affermare la propria centralità e leadership, dobbiamo pensare all'uso del referendum come uno strumento per ottenere l'opposto", ha concluso. (Rer)