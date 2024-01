Sardegna: nuovo ambulatorio di continuità territoriale operativo ad Arborea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambulatori straordinari di comunità territoriale dell’oristanese sono diventati ventisette. nei giorni scorsi ha aperto il nuovo ASCoT ad Arborea, in via Romagna e funzionerà nei seguenti giorni e orari: il venerdì dalle 15,15 alle 20,15 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30. Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di Arborea. “Un’ulteriore attenzione da parte della direzione generale della Asl 5 e dell’ufficio integrazione ospedale-territorio, che coordina il progetto degli ASCoT, al territorio del terralbese e alle esigenze dei pazienti di questa zona interna”, ha detto il direttore socio-sanitario della Asl 5, Alessandro Baccoli. Sono 27 gli ASCoT nella provincia di Oristano: Allai, Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaurbana, Zeddiani. I cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito www.asl5oristano.it per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali. (Rsc)