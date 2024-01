Gaza: Gasparri (FI), vicenda Unrwa lascia senza parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasciano veramente senza parole le gravi accuse che stanno emergendo nei confronti dell'agenzia Onu Unrwa e dei suoi collaboratori. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “A quanto si apprende, infatti, non solo centinaia di insegnanti dell'Unrwa avrebbero pubblicamente elogiato i drammatici e violenti fatti del 7 ottobre ma diversi collaboratori dell'agenzia si sarebbero macchiati di colpe ben più gravi. Si parla infatti del rapimento di una donna, di quello del corpo di un soldato israeliano ucciso e addirittura della partecipazione al massacro in un Kibbutz in cui furono uccise 97 persone. È bene che dopo queste notizie molto Paesi abbiano deciso di sospendere i loro finanziamenti all'Unrwa ma, ancora una volta, emergono ombre sull'operato delle agenzie legate all'Onu. Troppe vicende poco chiare o come in questo caso di assoluta gravità devono spingere tutti i Paesi ad una riflessione seria nei confronti di una realtà che troppo spesso appare più attenta ad attività personali o a interessi di parte che a quelli della intera comunità internazionale", aggiunge. (Rin)