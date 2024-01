Roma: controlli a Palestrina, denunciato 50enne per guida in stato di ebrezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della compagnia di Palestrina, in provincia di Roma, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio effettuato nel fine settimana, hanno denunciato un 55enne sorpreso alla guida dell'auto in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. A seguito di alcol test, il tasso era superiore a quello consentito. Inoltre, durante i controlli, sono state segnalate all’Ufficio territoriale del Governo di Roma tre persone del luogo, trovate in possesso di 6 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina. Nel corso delle attività sono state identificate 82 persone e controllati 41 veicoli. (Rer)