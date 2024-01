Italia-Africa: premier Dabaiba a “Nova”, “la Libia è in guerra contro i trafficanti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia “è in guerra” contro i trafficanti di esseri umani “che mandano i migranti a morire in mare”, ma anche contro tutti “i criminali coinvolti nel contrabbando di petrolio, carburante e droga”. Lo afferma ad “Agenzia Nova” il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, a margine del Vertice Italia-Africa tenuto oggi a Roma. Nel 2023, l’esecutivo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite ha lanciato una campagna contro i trafficanti di esseri umani e i contrabbandieri di carburante annidati lungo le coste della Tripolitania, utilizzando anche i droni d'attacco per combattere queste attività. “Penso che questa sia una guerra, una guerra continua contro il traffico di esseri umani e anche contro altri criminali. Fermiamo il traffico di carburante, insieme ad altri traffici come quello di cocaina. E’ una questione complicata. Chi aiuti gli immigranti a morire in mare commette allo stesso tempo anche altri crimini. Continueremo a combattere questi criminali per ragioni umane e per proteggere la nostra sovranità e il nostro paese”, spiega Dabaiba a “Nova”. (segue) (Res)