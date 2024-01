Italia-Africa: premier Dabaiba a “Nova”, “la Libia è in guerra contro i trafficanti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2023, il numero totale di migranti sbarcati in Italia dalla Libia è stato di circa 51.700, di cui 16.500 provenienti dalla regione orientale della Cirenaica e 35.200 dalla regione occidentale della Tripolitania. Si tratta effettivamente di una riduzione del 2,45 per cento rispetto ai circa 53 mila arrivi registrati nel 2022. Tuttavia, analizzando nel dettaglio, si nota un aumento degli sbarchi dalla Tripolitania, sotto il controllo del governo Dabaiba, che ha segnato un incremento dell’8,31 per cento nel 2023, rispetto ai 32.500 arrivi registrati nel 2022. Al contrario, gli arrivi dalla Cirenaica hanno subito una significativa diminuzione del 19,51 per cento nell’anno precedente, con un totale di 20.500 arrivi dalla regione controllata dal generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), colpita lo scorso settembre dal devastante ciclone subtropicale “Daniel”. (segue) (Res)