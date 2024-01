Italia-Africa: premier Dabaiba a “Nova”, “la Libia è in guerra contro i trafficanti” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia, afferma Dabaiba, non esporta migranti, ma è un Paese di transito di chi cerca di arrivare sulle coste europee. “Noi siamo solo la via dall’Africa all’Europa. La Libia è solo un hub, l’ultima tappa prima del mare. Il nostro Paese ha capacità è limitata. Ecco perché invitiamo tutti, da parte europea, a collaborare e ad aiutarci. Non è responsabilità di un singolo Paese combattere questo tipo di fenomeno. Speriamo che il governo italiano possa aiutarci e lo sta già facendo. E’ il miglior partner da questi punto di vista. Speriamo di poter progredire con alcuni programmi e piani concreti per limitare questo flusso”, aggiunge Dabaiba. Intanto, il primo ministro dell'autoproclamato Governo di stabilità nazionale (Gsn), Osama Hammad, ha organizzato a Bengasi una sorta di conferenza parallela sull'immigrazione in Africa. Interpellato da "Nova" al riguardo, Dabaiba risponde in modo lapidario: “Penso che non possano fare nulla e che non stiano facendo nulla. Non presto molta attenzione a questo genere di cose”. (Res)