Italia-Africa: Montaruli (Fd'I), grazie a Meloni occhi del mondo puntati su Piano Mattei

- Gli occhi del mondo "grazie alla caparbietà del presidente Giorgia Meloni sono puntati sul Piano per lo sviluppo dell'Africa". Lo scrive in una nota Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Un approccio del tutto nuovo quello presentato nel vertice in corso a Roma, dove le politiche saccheggiatrici e caritatevoli, adottate fino a oggi dall'Europa nei confronti del continente africano, lasceranno il posto per l'instaurazione di un rapporto alla pari - aggiunge -. Dopo anni di immobilismo e politiche migratorie fallimentari, il Piano Mattei voluto dal governo Meloni scriverà una nuova pagina per la nostra nazione, con la previsione di misure strategiche ed efficienti che cambieranno una volta per tutte le relazioni tra due continenti", conclude Montaruli. (Com)