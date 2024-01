Decreto elezioni: Decaro (Anci) a sindaci italiani, vinta battaglia su mandati, ora vanno estesi per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha inviato una lettera ai quasi 8.000 sindaci italiani, per sottolineare l'importanza del decreto che prevede l'abolizione del limite dei mandati per i Comuni fino a 5.000 abitanti e l'estensione a tre dei mandati per i comuni fino a 15 mila. "Finalmente – scrive Decaro – viene data una risposta positiva alla richiesta che, per anni, l'Anci ha portato avanti a nome dei Sindaci e si sana, almeno in parte, un vulnus democratico che abbiamo sempre giudicato gravissimo. La norma appena approvata – prosegue il presidente dell'Anci – dimostra come la condivisione e l'unità di intenti, al di là delle appartenenze e degli schieramenti, può consentirci di vincere le battaglie, soprattutto quelle fondate su presupposti di democrazia e rimozione della disparità di trattamento tra diversi livelli di governo aventi pari dignità costituzionale. È la dimostrazione della nostra forza associativa: insieme si vince". (segue) (Rin)