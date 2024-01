Sindacati: aumentano iscritti Cisl Lazio, Coppotelli "segnale positivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 295 mila gli iscritti alla Cisl del Lazio nel 2023, con un incremento dello 0,35 per cento che equivale a oltre 1000 iscritti. "Il picco lo abbiamo avuto alla Cisl di Roma Capitale Rieti con oltre 2000 iscritti in più, superando abbondantemente i 180 mila associati. Crescono tutte le federazioni di categoria, in maniera significativa le categorie dei medici, degli edili, della funzione pubblica, dei lavoratori del settore elettrico, dei chimici, dei trasporti e della scuola. Si registra, quindi, una crescita significativa in tutto il territorio regionale. L'aumento degli iscritti è un segnale positivo per il sindacato". Lo dichiara Enrico Coppotelli, segretario generale Cisl Lazio. "I lavoratori e le lavoratrici hanno premiato e stanno premiando la Cisl per l'impegno riformista, autonomo e concertativo che porta avanti da sempre nel loro interesse - aggiunge Coppotelli -. La Cisl è perfettamente in sintonia con i bisogni della gente e le loro aspettative. In questo contesto è sempre più importante avvicinarsi ai propri iscritti per conoscerli e ascoltare le loro richieste. Solo così saremo in grado di capire come sta cambiando la società ma soprattutto il mondo del lavoro. È questa la sfida che i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati e le pensionate, ci stanno chiedendo", conclude il sindacato. (Com)