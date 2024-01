Giustizia: Sisto, nessuno intende toccare autonomia magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno intende toccare, e toccherà mai, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura ma è fondamentale che il cittadino percepisca che il Giudice si pone in cima ad un ipotetico triangolo isoscele e il Pubblico ministero e l'avvocato difensore siano alla base, alla stessa distanza dal magistrato. “L'arbitro, usando una metafora calcistica, non può essere parte di una delle due squadre che si affrontano". Questo il giudizio in merito alla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati del viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenuto al convegno “Unità e pluralità del sapere giuridico nelle prospettive di riforma costituzionale” organizzato dallo studio legale Tonucci & Partners a Roma, presso palazzo Soderini. Secondo il senatore Sisto, si tratta "della riforme delle riforme" che avrà a cuore "la difesa del cittadino". Il viceministro ha poi tracciato il percorso legislativo che attende la riforma: "Dopo l'esame della prima commissione Affari costituzionali si passerà nel vivo della discussione. Il referendum sulla separazione delle carriere arriverà dopo quello sul premierato". (Rin)