Piano Mattei: Calandrini (Fd'I), per l'Africa oltre 5,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Mattei per l'Africa "potrà contare dall'inizio su oltre 5,5 miliardi di euro". Lo scrive in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della quinta commissione Bilancio. "Non è quindi una 'scatola vuota', come l'ha definito la sinistra. La sua importanza, però, non si ferma allo stanziamento dei fondi, ma è relativa al cambiamento nell'approccio della cooperazione con gli Stati africani. Cambiamento fortemente voluto da Giorgia Meloni e che ha l'obiettivo eliminare la logica predatoria e di sostituire ad essa la volontà di creare accordi di cooperazione mutuamente vantaggiosi - aggiunge -. Un cambiamento che pone alla base della cooperazione il rispetto per i nostri interlocutori. Per raggiungere un obiettivo tanto ambizioso non basteranno 5 miliardi, sarà necessario l'impegno di tutta l'Europa. Per questo il presidente del Consiglio si è spesa per presentare il Piano all'estero dove è stato sempre apprezzato. Perché è necessario che l'Europa intervenga con decisione mediante progetti di cooperazione concreti. Questo è l'obiettivo che il governo si è posto per il benessere della nostra nazione che passi per la crescita di tutti i paesi coinvolti", conclude Calandrini. (Com)