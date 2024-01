Banche: Cisl Lazio, incontro con vicepresidente Angelilli il 19 febbraio su desertificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il prossimo 19 febbraio un incontro tra la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e la Cisl sul tema della desertificazione bancaria. "Apprezziamo che la Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli ci abbia dato immediata risposta alla nostra esigenza di affrontare il gravissimo problema della desertificazione bancaria nella nostra regione, fissando per il 19 febbraio prossimo un primo incontro per confrontarci sulla situazione e valutare le migliori iniziative da intraprendere". E' quanto si legge, in una nota, della Cisl del Lazio e della First Cisl Lazio. "Come abbiamo già evidenziato, la metà dei Comuni laziali non ha più uno sportello bancario per servire la popolazione e il sistema delle imprese". Nel 2022 il Lazio aveva 30 sportelli bancari per 100mila abitanti, contro la media nazionale che si attestava a 36 sportelli: "una media molto bassa che sta schiacciando la nostra regione tra quelle meno servite e che sono, nemmeno a dirlo, tutte concentrate nel Sud Italia - continua la nota della Cisl -. In questa situazione di progressivo impoverimento rimane invischiato anche il sistema delle imprese e gli ultimi dati lo confermano. Secondo i dati aggiornati a settembre 2023 circa 12.500 imprese laziali risiedono in comuni totalmente privi di banche, mentre oltre 16.500 hanno sede in comuni con un solo sportello bancario. In entrambi i casi, le stime ci dicono che nell'ultimo anno la situazione si è ulteriormente aggravata. Come abbiamo rilevato, però, l'assenza di un riferimento bancario sul territorio colpisce gravemente non solo le famiglie (tra cui moltissimi anziani che non hanno dimestichezza con l'internet banking), ma l'intero sistema imprenditoriale privandolo del necessario sostegno economico per lo sviluppo. Bene, quindi, che la Regione Lazio abbia dimostrato la nostra stessa sensibilità al problema rispondendo con celerità per affrontare insieme questa grave questione che colpisce il nostro territorio e la nostra economia, oltre a tante famiglie, lavoratori e pensionati", conclude il sindacato. (Com)