Napoli: Nargi, da Intesa Sanpaolo plafond di dieci milioni per Zes del Sud

- Intesa Sanpaolo sostiene gli investimenti nella zona economia speciale unica del Mezzogiorno "attraverso un plafond dedicato da dieci miliardi di euro”. Lo ha dichiarato Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia della banca, durante il convegno sulla Zes meridionale a Napoli e organizzato dall’ordine dei commercialisti. “Di recente - ha aggiunto Nargi- abbiamo incontrato circa 25 investitori tedeschi a Francoforte per promuovere i piani di crescita dei porti del Sud Italia e attrarre nuovi capitali esteri. Il nostro Gruppo ha inoltre messo a punto una linea di finanziamento innovativa e a condizioni agevolate destinata alle imprese interessate allo sviluppo sostenibile ed energetico all’interno di questa area. Infine, grazie ai nostri desk specializzati su settori strategici come lo shipping, siamo in grado di fornire alle aziende le migliori soluzioni, coerenti con i business plan presentati”.(Ren)