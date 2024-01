Cybersicurezza: Colucci (Nm), visita intergruppo a Leonardo di Genova preziosa e proficua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi una delegazione dell'intergruppo parlamentare per la Sicurezza informatica e tecnologica, che riunisce 24 tra deputati e senatori di tutti i gruppi parlamentari, ha partecipato a una visita istituzionale nella sede di Leonardo a Genova. "E' stata una preziosa e proficua giornata di lavoro dove abbiamo approfondito alcune tematiche riguardanti lo sviluppo della normativa sulla cybersicurezza". Lo dichiara in una nota il presidente dell'intergruppo parlamentare per la Sicurezza informatica e tecnologica, Alessandro Colucci, di Noi moderati. (Rin)