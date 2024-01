Ue: Vestager, acquisto iRobot da parte di Amazon avrebbe limitato concorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea prende atto della decisione di Amazon di rinunciare all'acquisto di iRobot. Acquisizione che, secondo Margrethe Vestager, vicepresidente dell'esecutivo Ue e responsabile della politica di concorrenza, avrebbe potuto precludere l'accesso di iRobot agli Amazon Store. L'abbandono, precisa una nota della Commissione europea, fa seguito ai risultati dell'indagine approfondita della Commissione e all'invio di una comunicazione degli addebiti il 27 novembre 2023. "I negozi Amazon sono il principale canale di vendita e di scoperta per i clienti di aspirapolvere robot nello Spazio economico europeo (See), in particolare in Francia, Germania, Italia e Spagna. Gli aspirapolvere robot fanno parte della rivoluzione della 'smart home' che mira a digitalizzare le nostre case e a semplificare la vita domestica. Amazon possiede già alcuni dispositivi per la smart home, come l'assistente vocale Alexa o il campanello intelligente Ring, e nel 2022 voleva acquistare iRobot per circa 1,56 miliardi di euro", ricorda la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, in una dichiarazione a mezzo stampa. (segue) (Beb)