Ue: Vestager, acquisto iRobot da parte di Amazon avrebbe limitato concorrenza (2)

- "Abbiamo analizzato da vicino il duplice ruolo di Amazon come operatore di piattaforma e partecipante al mercato, e le implicazioni di una fusione con il proprietario di un prodotto di grande successo per il quale Amazon è già un importante canale di vendita. Nel corso della nostra indagine, siamo stati in stretto contatto con la Federal Trade Commission statunitense"; continua Vestager nella nota. "La nostra indagine approfondita ha mostrato in via preliminare che l'acquisizione di iRobot avrebbe consentito ad Amazon di precludere l'accesso ai rivali di iRobot limitando o riducendo l'accesso agli Amazon Store. Ad esempio, Amazon sarebbe stata in grado di cancellare o non inserire nell'elenco gli aspirapolvere robot rivali; di ridurre la visibilità degli aspirapolvere robot rivali esposti nel marketplace di Amazon; di limitare l'accesso a determinati widget o a determinate etichette di prodotti commercialmente attraenti; o di aumentare i costi dei rivali di iRobot per pubblicizzare e vendere i loro aspirapolvere robot sul marketplace di Amazon", prosegue Vestager. "Abbiamo anche rilevato in via preliminare che Amazon avrebbe avuto l'incentivo a precludere i rivali di iRobot perché sarebbe stato economicamente vantaggioso farlo. Tutte queste strategie di preclusione avrebbero potuto limitare la concorrenza nel mercato degli aspirapolvere robot, portando a prezzi più alti, qualità inferiore e minore innovazione per i consumatori", conclude la dichiarazione. (Beb)