Milano: il ricordo di Emilio Alessandrini, l’agguato dei terroristi 45 anni fa

- Si è tenuta oggi la cerimonia di commemorazione del 45esimo anniversario dell’uccisione del magistrato Emilio Alessandrini, all’incrocio tra viale Umbria e via Muratori. Il 29 gennaio 1979 il magistrato aveva portato il figlio alla scuola di via Colletta e mentre era fermo al semaforo è stato raggiunto e colpito da un commando di Prima Linea. Alla cerimonia ha preso parte il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il quale, con il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Eugenio Fusco, ha deposto una corona proprio sotto la targa che omaggia Alessandrini. Nel suo discorso il primo cittadino milanese ha affermato come “la costruzione di una Milano e di un'Italia migliore poggi sulla memoria, nelle nostre vite e nelle istituzioni, per cui deve essere centrale il ricordo di chi, come Alessandrini, ha servito lo stato pagando con la vita”. Parlando con i giornalisti ha poi ribadito che “Milano è stata particolarmente colpita dal terrorismo, ma la città ha reagito, come tutto il Paese ma Milano era in prima fila”. Sala ha poi concluso affermando che “il terrorismo è stato sconfitto”, ma è necessario “dire ai cittadini che bisogna porre grande attenzione ai segnali negativi”. Fusco ha preso poi la parola, raccontando che questa mattina è stata scoperta una targa al quarto piano del Palazzo di Giustizia, all’ingresso della stanza del giudice, sui cui sono scritte le parole con cui al csm Bachelet ha definito Alessandrini: “magistrato probo, attivo, capace, che faceva onore all’Ordine Giudiziario, noto nella città di Milano e nell’intera Magistratura per le sue qualità professionali ed umane”. Infine, figlio Marco Alessandrini ha ringraziato la città di Milano per aver ricordato il padre, precisando che per questa città ha “un amore e un odio, perché mi ha strappato Emilio”. (Rem)