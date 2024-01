Informazione: Zanella (Avs), Italia ha bisogno vitale di legge su conflitto d’interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha un bisogno 'vitale' di una legge sul conflitto d'interesse. Così in una nota la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella. “Non solo gli spazi della politica ma anche quello dell'informazione stanno andando verso una pericolosissima deriva iniziata trent'anni fa con la 'discesa in campo' di Silvio Berlusconi che noi abbiamo contrastato allora e che continuiamo a contrastare oggi. Crediamo che un progetto legislativo in questo senso sia un importante terreno comune di iniziativa delle opposizioni", aggiunge. (Rin)