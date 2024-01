Speciale infrastrutture: Etiopia-Italia, siglato accordo da 12 milioni di euro per creazione posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia e l'Italia hanno firmato l'accordo di attuazione per il programma di Sostegno allo sviluppo delle competenze e delle infrastrutture orientate alla creazione di posti di lavoro, in base al quale l'Italia si impegna a fornire assistenza finanziaria per un importo totale di 12 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro di prestito e 2 milioni di euro di sovvenzione. L'accordo, riferisce l'emittente etiope "Fana", è stato firmato dalla ministra di Stato delle Finanze etiope Semereta Sewasew e dall'ambasciatore italiano in Etiopia, Agostino Palese, e mira a sostenere la creazione di lavoro dignitoso abilitando il flusso di competenze, coinvolgendo anche le eccellenze italiane, per migliorare i processi produttivi e l'accesso ai mercati, in particolare delle donne e dei giovani. Il progetto, fa sapere il ministero delle Finanze etiope in una nota, contribuirà alla spinta nazionale a rispondere alla domanda di occupazione dei circa 2 milioni di nuovi giovani che ogni anno aspirano ad entrare nel mercato del lavoro. Nello specifico, l'accordo finanzierà interventi infrastrutturali per la realizzazione di uno Skill Park ad Addis Abeba, comprensivo di un Centro di eccellenza per la moda e il design, e di un incubatore/hub d'impresa a Jimma. (Res)