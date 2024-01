Speciale infrastrutture: assessore Roma, Salvini e Rocca coinvolgano enti locali per elaborare piano alloggi popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca "coinvolgano gli enti locali e in particolare Roma, nell'elaborazione del Piano casa nazionale e della nuova legge sulle case popolari in discussione in Regione". Lo afferma l'assessore alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi, in una intervista al quotidiano "La Repubblica". "Dal nostro punto di vista - aggiunge - chiunque figuri nella graduatoria, se avessimo molti più alloggi Erp, avrebbe diritto a una casa popolare. Noi però per la prima volta abbiamo aggiornato la graduatoria all'oggi e questo è fondamentale perché altrimenti, con dati vecchi di tre anni, non si riesce a rispondere alle reali necessità delle persone. Ora invece sappiamo che ci sono 4.500 persone sopra i trenta punti, quindi in emergenza abitativa grave. Vuol dire che rispetto a un anno fa, quando ne contavamo 3.000, l'emergenza è aumentata". (Com)