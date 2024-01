Speciale infrastrutture: Italia-Africa, Metsola, accelerare su transizione energetica insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando l'Europa accelererà la transizione energetica, l'Africa farà da apripista per la spinta globale. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso del suo intervento al vertice Italia-Africa di Roma. "Stiamo entrando in una nuova era di interdipendenza internazionale, in cui la cooperazione non è mai stata così importante. Ciò ha reso questo evento ancora più urgente. Sono orgogliosa che l'Europa e l'Africa siano amici e alleati da molti anni e che la nostra cooperazione abbia già prodotto risultati tangibili, investimenti considerevoli e condivisione", ha dichiarato. "Tuttavia, dobbiamo avere il coraggio di essere onesti con noi stessi. Onesti su dove abbiamo avuto successo e su dove possiamo fare meglio. L'Europa comprende la responsabilità che ha in questo ambito. Dobbiamo mantenere le nostre promesse, colmare le lacune di finanziamento che rimangono e procedere con gli investimenti in infrastrutture, istruzione, agricoltura e sicurezza alimentare. Lo faremo", ha proseguito. "L'Europa ha un problema di approvvigionamento energetico e l'Africa ha il potenziale per essere un fornitore massiccio di energia rinnovabile e verde. Questo vale anche per le materie prime e le terre rare. Possiamo crescere insieme, in modo sostenibile, non a spese l'uno dell'altro", ha concluso. (Beb)