Speciale infrastrutture: Italia-Africa, Salvini, nuovo inizio cooperazione, è ponte per la crescita

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “La giornata di oggi è un nuovo inizio” con “una cooperazione concreta con fatti e non parole“. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in occasione della conferenza Italia-Africa, in corso nell’Aula del Senato. “Siamo pronti a lavorare insieme - ha aggiunto - per fare della cooperazione economica ed infrastrutturale un ponte per la crescita” e su questo “puntiamo sulla qualità delle nostre imprese presenti in Africa da decenni e che hanno cantieri attivi per 12 miliardi di euro”. L’Africa, ha poi ricordato, è ”la seconda agenda geografica per attività delle società italiane all'estero e quindi per noi è assolutamente prioritaria”. (Rin)