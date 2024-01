Fvg: Agrusti (Confindustria Alto Adriatico), da “Carta di Lorenzo” straordinaria responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perdita del giovane Lorenzo Parelli, lo studente morto nel gennaio del 2022 all’ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro, e la creazione della “Carta di Lorenzo” richiamano indistintamente tutte le istituzioni a una straordinaria responsabilità. Lo ha detto oggi a San Vito al Tagliamento il presidente di Confindustria Alto Adriatico e Lef, Michelangelo Agrusti, partecipando all’evento "Carta di Lorenzo: una piattaforma nazionale per la sicurezza sul lavoro", organizzato dalla regione in collaborazione con Formindustria Fvg e Lef. All’evento oltre ai genitori di Lorenzo, erano presenti anche quelli di Giuliano De Seta, lo studente veneziano di Ceggia morto durante uno stage di alternanza scuola-lavoro in un'azienda di Noventa di Piave. “Siamo in una sede quanto mai opportuna – ha detto Agrusti, ricordando che Caa è già firmataria della Carta – uno dei luoghi-simbolo da quando abbiamo creato, un paio di anni fa, di concerto con le organizzazioni sindacali, l'Alta scuola della sicurezza e alla salute sul lavoro. Qui sono state formate decine e decine di responsabili sulla sicurezza su due versanti: quello delle nuove tecnologie disponibili, nella direzione dell'attenuazione del rischio che ci può essere in tanti luoghi di lavoro, uno diverso dall'altro, e della formazione. Formazione che – ha proseguito il presidente degli imprenditori di Pordenone, Trieste e Gorizia – deve avvenire già nelle scuole. Lo stiamo già facendo grazie a una sinergia, quella tra le associazioni datoriali e le rappresentanze della politica e delle istituzioni, di cui sono particolarmente felice perché questa è la strada ineludibile per poter raggiungere dei risultati”, ha concluso. (Frt)