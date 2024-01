Lavoro: Aiello (M5s), depositata interrogazione a Calderone su Supporto formazione lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro Davide Aiello rende noto che "come preannunciato, il M5s ha depositato, a mia firma, un'interrogazione alla ministra del Lavoro Calderone chiedendole di fornire al Parlamento i dati aggiornati del Supporto formazione lavoro (Sfl), con particolare riferimento alla tipologia di assunzioni". "Infatti - spiega - da alcune settimane assistiamo a una ridda di numeri, discordanti fra loro, buoni a gettare fumo negli occhi dei cittadini e ad accaparrarsi qualche titolo a effetto sui giornali amici". "Clamoroso, in tal senso, il comunicato stampa con cui l'Inps ha smentito il ministero di via Veneto circa il numero delle prime mensilità di Assegno di inclusione pagate venerdì scorso. Auspichiamo - conclude - che il dicastero risponda in modo puntuale ai nostri quesiti, senza sotterfugi". (Rin)