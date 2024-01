Gaza: "Nbc News", raggiunto accordo a Parigi su rilascio graduale ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziatori di Stati Uniti, Israele, Egitto e Qatar hanno raggiunto un accordo a Parigi per il rilascio in diverse fasi degli ostaggi in mano al gruppo islamista palestinese Hamas, in cambio di nuove interruzioni dei combattimenti e della consegna di aiuti nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l'emittente Usa "Nbc News" citando una fonte vicina ai colloqui. Una bozza dell'intesa sarebbe stata presentata oggi ad Hamas, che in passato aveva sempre insistito sulla necessità di un cessate il fuoco definitivo e immediato come precondizione per il rilascio degli ostaggi. In base all'accordo raggiunto oggi, i primi ostaggi a essere liberati sarebbero donne e bambini. Ai colloqui di Parigi hanno preso parte il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, e i capi delle agenzie d'intelligence di Usa, Israele ed Egitto (William Burns per la Cia, David Barnea per il Mossad e Abbas Kamel per l'intelligence del Cairo). Nelle mani dei gruppi islamisti a Gaza si trovano ancora 136 ostaggi. (Was)