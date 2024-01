Gaza: Arabia Saudita, intensificare indagini su coinvolgimento Unrwa in attacco 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha sottolineato l'importanza di rafforzare le procedure di indagine sulle accuse riguardanti alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), accusati di coinvolgimento nell'attacco condotto lo scorso 7 ottobre dal movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. Lo ha riferito il ministero degli Esteri saudita in una nota ufficiale, spiegando che il Regno segue da vicino gli sviluppi relativi alla questione. Nello specifico, l'Arabia Saudita ha sottolineato la necessità di "rafforzare le procedure di revisione e di indagare sulle accuse, al fine di ottenere fatti basati su prove, soprattutto alla luce dei sacrifici umanitari dei dipendenti dell'Unrwa, che hanno portato alla morte e al ferimento di molti a causa degli attacchi indiscriminati di Israele" sulla Striscia di Gaza. Riad ha anche esortato i Paesi a persistere nel proprio sostegno agli sforzi umanitari dell'Agenzia, sottolineando l'importanza che l'Unrwa continui la sua missione per soddisfare i bisogni essenziali dei palestinesi e alleviare l'impatto della crisi. In seguito alle accuse, diversi Paesi hanno deciso di sospendere i finanziamenti all'Unrwa, sollecitando un'indagine completa sulla questione. L'Agenzia ha risposto interrompendo il rapporto di lavoro di diverse persone e impegnandosi a condurre un'indagine approfondita sulle accuse non specificate. (segue) (Res)