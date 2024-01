Migranti: Kelany (Fd'I), su accordo con Albania smentite cassandre di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'accordo con l'Albania "le cassandre di sinistra, sempre pronte a formulare presagi di sventura, anche stavolta dovranno fare un passo indietro". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, responsabile nazionale immigrazione di Fratelli d'Italia. "La Corte Costituzionale albanese respinge il ricorso sulla costituzionalità dell'accordo con Roma. La sinistra nostrana, che in questi giorni si era affannata a chiedere di fermare l'iter parlamentare di approvazione del trattato sull'assunto, falso, che la Corte Costituzionale albanese ne avrebbe sancito l'incostituzionalità, è stata smentita ancora una volta dalla storia - ha aggiunto -. Ora l'Albania in pochi giorni concluderà l'iter parlamentare e con il passaggio anche al Senato del ddl di ratifica saremo pronti allo scambio di note ed a dare il via al progetto. Come relatrice del provvedimento alla Camera posso dire che le opposizioni, durante l'esame del ddl, hanno poggiato tutto sulla pendenza di questo ricorso per cercare di interrompere l'iter", ha concluso Kelany. (Rin)